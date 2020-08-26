大新銀行（2356）中午公布中期業績。上半年錄得純利9.46億元，按年跌30.2%，派中期息0.08元。

大新半日報7.28元，跌1.62%。期內銀行業務表現較去年有所下降，淨利息收入減少約9%至18.57億元，主要由於上半年市場利率迅速下降，而資金成本下降速度比資產收益率下降的速度慢，導致淨息差按年下降0.24個百分點至1.66%。淨服務費及佣金收入5.78億元，表現平穩，淨買賣收入顯著增加至1.5億元，去年同期為846.3萬元，主要由於上半年港元利率較美元利率較高而錄得資金掉期收益。

受上半年艱巨的經濟環境影響，銀行信貸質素下降，淨信貸減值支出由 9100萬元大幅增加3倍至3.65億元，但集團強調，一來去年上半年的信貸成本持續處於相對低水平；二來本地經濟在去年下半年衰退，集團去年下半年的信貸減值支出已增至2.65億元。

大新又指，零售銀行業務的信貸成本增加，經檢視最近有關經濟前景的前瞻性預測和其他可能影響信貸虧損的因素後，就零售借款人及商業銀行業務中的中小企信貸損失而撥出額外信貸虧損撥備。集團認為，目前整體信貸成本維持於可控水平，信貸質量雖然轉差，但仍然受控。

此外，就重慶銀行（1963）投資的使用價值作定期評估後，大新再次作出對該投資價值的減值撥備2億元。大新在重慶銀行的投資公平值已低於賬面值大約6.5年，其投資價值已調低至38.41億元。

業務指標方面，期內年度化資產回報率為 0.8%，按年少0.4個百分點；股本回報率為 7%，跌3.7個百分點。截止6月底，大新銀行的綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分別為13.1%及16.9%，較去年底減少0.3個百分點及1個百分點；存貸比為70.5%，較去年底跌1.8個百分點。

記者：陳子凌

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