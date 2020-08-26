【有片：選股王】康師傅業績有驚喜

恒指早市繼續窄幅上落，指數高開之後最多升116點、高見25603點回軟，曾跌逾百點，半日收報25432點，跌53點或0.21%；國指跌0.12%。大市半日成交723億元。

科技、業績股繼續成為焦點，阿里巴巴（9988）升近4%，京東（9618）升近7%，再創新高。騰訊（0700）升逾1%，美團（3690）跌1%。硬件則持續沽壓，中芯（0981）跌3%，舜宇（2382）跌2%。不過，小米（1810）再升近4%。剛公布業績的申洲（2313）、頤海（1579）升逾半成，海底撈（6862）、康師傅（0322）升3%。至於體育用品股、物業管理沽壓較大。

頤海上半年收入按年增長超過三成，純利升逾五成；值得留意期內各項業務火鍋調味料、中式複合調味料、方便速食產品都錄得增長，核心的火鍋調味料收入，受到海底撈影響，關聯方收入超過跌三成，但第三方收入增九成，超越關聯方收入，反映銷售渠道拓展及豐富產品組合，進一步擺脫受海底撈影響。此外，上半年速食產品近倍升，佔總收入比例提高至三成，受惠宅經濟掘起，收入更多元化發展。頤海業績表現強勁，確實令人眼前一亮，未來持續發展亦可憧憬，但投資門檻高，一手超過10萬元，未必適合一般散戶。

至於剛公布業績康師傅（0322），上半年純利大增近六成亦有驚喜，股價已升破14.9元高位阻力，該水平重要支持，中線上望17元。

劉思明

投資版副主編