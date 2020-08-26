碧桂園服務（6098）上半年純利按年升近61%至13.15億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.4826元，不派中期息。

期內，集團的收入按年升78.4%至62.71億元，期內毛利率按年跌2個百分點至37.2%，期內，僅三供一業業務分部中物業管理服務的毛利率約6.1%，供熱服務毛利率約 5.4%﹔物管服務分部的毛利率按年升2.4 個百分點至約38.1%，主要因新冠疫情的影響國家減免企業社保，降低物管服務成本；以及集團組織架構進一步調整，物業管理人員成本降低。

至於社區增值服務分部的毛利率按年升3.1 個百分點至約65.9%，是由於業務規模的提升帶來的降本增效成果﹔非業主增值服務毛利率按年升4個百分點至約46.3%，則因車位及房屋尾盤的代理銷售及租賃服務毛利率較高的業務增加所致。

期內，行政開支增加38.9%至6.46億元，但行政開支率按年降2.9個百分點至約10.3%。增加主要因集團業務規模隨著其總收費管理面積增加而擴大，同時行政開支率下降主要因於社保減免、及購股權開支按年減少等影響。

截至六月底，除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積按年增加4340萬平方米至約3.195億平方米，除「三供一業」業務外的物業服務合同管理面積則按年增加約6110萬平方米至約7.458億平方米。另外，截至六月底「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

記者：方楚茵

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