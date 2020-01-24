潤地半年少賺約1成至115億人幣 增派息至0.144元

潤地（1109）中午公布中期業績，純利115.4億元（人民幣，下同），按年減少9.3%；扣除投資物業評估增值後的核心純利則為83.7億元，按年增3.2%。派中期息0.168港元，按年增16.3%。

潤地半日報34.65元，升0.73%。期內綜合營業額448.7億元，按年下降2.1%。其中， 開發物業營業額359.7億元，按年下降1.7%；投資物業租金收入為49.9億元，按年下降12.5%。上半年集團綜合毛利率為33.5%，較去年同期降4.7個百分點，主因開發物業毛利率按年跌4.9個百分點至31.1%；投資物業毛利率則輕微上升0.1個百分點至67.7%。

上半年潤地實現簽約額1108.2億元，按年下降6.7%，實現簽約面積632.1萬平方米，年增1%；截至6月底已銷售尚未結算的簽約額為2303.6億元， 其中已鎖定於下半年結算的開發物業營業額已達1069.6億元。

土儲方面，上半年潤地增持30塊新地皮，新增土儲計容面積495萬平方米，令集團截至6月底的總土地儲備增至7109萬平方米。

記者：陳子凌

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