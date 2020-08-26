內房龍湖（0960）中期剔除公平值變動等影響後，股東應佔核心溢利按年增長12.1%至52.7億元人民幣（下同），純利按年持平為63.4億元，中期每股核心盈利為0.9元，每股基本盈利1.08元，派中期息0.4元，按年升11.1%。

集團中期營業額升32.6%至511.4億元，當中物業發展業務收入452.5億元，按年升32.4%，物業投資業務收入33.6億元，按年增長30.4%。股份中期核心稅後利潤率為14.6%，按年跌1.5個百分點，中期核心權益後利潤率為10.3%，按年跌1.9個百分點﹔中期毛利率按年跌1.8個百分點至30.8%，當中物業發展業務結算毛利率為27.2%，按年跌2.3個百分點。

集團在今年首七個月合約銷售額1,320.8億元，已完成全年目標2600億元的50.8%，集團指下半年，在售主力項目將達到211個，其中46個為全新項目。

截至上半年龍湖土地儲備合計7,354萬平方米，權益面積為5,128萬平方米，平均成本為每平方米5,829元。集團在1-7月新增63幅新地，總建面1,303萬平方米。當期淨負債率為51.4%，綜合借貸成本4.5%，平均貸款年期為6.45年。

記者：方楚茵

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