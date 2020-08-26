恒指半日跌53點 申洲、創科、阿里、京東創新高 小米、同程亦破頂
文章日期：2020年8月26日 12:24
恒指半日跌53點或0.21%，報25432點，成交金額722億元；國指跌12點或0.12%，報10279點。恒生科技指數收報7249點，升0.35%。
14隻藍籌上升，申洲國際（2313）創上市新高，見131.7元，收報125.3元，升5.12%，是升幅最大的藍籌，另一藍籌，創科實業（0669）亦創上市新高，見98.3元，收報96.35元，跌1.73%。
34隻藍籌下跌，恒安（1044）跌3.36%，收報61.8元，是跌幅最大的藍籌。
重磅藍籌方面，騰訊（0700）升1.01%，收報550元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；匯控（0005）跌1.31%，收報33.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
北水南下合計淨流入10.45億元，北上合計則淨流出7.69億元人民幣，終止連續3日流入。
螞蟻科技申請上市，阿里巴巴（9988）創上市新高，見279.8元，收報278.8元，升3.57%。
多隻科指股亦破頂，小米（1810）創52周高，見19元，收報18.8元，升3.75%；京東（9618）創上市新高，見318元，收報317.8元，升6.64%；同程藝龍（0780）創52周高，見15.68元，收報15.42元，升2.8%；
全球第二季智能電話產量、銷量均下跌，手機設備股向下，瑞聲（2018）跌2.04%，收報48.1元；舜宇（2382）跌1.93%，收報116.7元。
澳博控股（0880）逆市創52周高，見11.08元，收報10.74元，無升跌；其他賭股向下，新濠國際發展（0200）收報17.54元，跌2.45%；美高梅中國（2282）收報10.68元，跌0.74%；永利澳門（1128）收報14.94元，跌0.93%；銀河娛樂（0027）收報61.7元，跌0.96%；金沙中國（1928）收報33.95元，跌1.16%。
內需股個別破頂。中手游（0302）創上市新高，見4.49元，收報4.44元，升1.37%；聯邦制藥（3933）創52周高，見9.21元，收報8.81元，升4.38%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.62元，收報0.55元，升11.11%。
內需股火鍋股向上，海底撈（6862）上半年雖轉蝕9.64元人幣，但無阻股價創上市新高，見48元，收報47元，升3.07%；九毛九（9922）收報17.14元，升4.26%；呷哺呷哺（0520）收報8.94元，升4.93%。
世茂（0813）未來數年再分拆業務上市，派息比升至35-45%。收報36.2元，升4.47%。
安踏體育（2020）中期少賺29%息21港仙，同名品牌轉型至直面消費者。收報83.4元，跌4.08%。
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