新華保險（1336）上半年純利跌22%，低於市場預期；保費收入升30.9%，領先同行，總投資收益亦按年升24.6%至210.04億元，但期內保費增長以利潤率較低的短期保單為主。

新華管理層今早於業績會表示，下半年會推出價值較高的年金險及附加險產品；另外，因疫情影響，首季健康險的銷售在沒法面談的限制下受到打擊，第二季逐步恢復，下半年將會加強健康險銷售，亦會以發展高價值新業務為目標；同時考慮到疫情，已加強線上銷售與培訓，以線上與線下配合銷售。

投資業務方面，管理層表示所投資的資產質量健康，以國債、地方債為主，非常安全，股權投資亦以高質穩健為主，例如正準備上市的螞蟻集團，新華亦有投資。

交銀國際發表報告指出，新華的新業務價值同比下降11.4%，略低於市場預期，相比部分同業表現較好。投資收益表現穩健。上半年公司保險業務增長仍較為偏重規模，期待下半年進一步改善業務結構，提升價值增速。維持「中性」評級，目標價36元不變。

新華保險現報32.5元，跌5.66%。

記者：陳子凌

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