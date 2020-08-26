恒指今早高開34點或0.14%，報25520點，成交金額30億元；國指今早高開16點或0.17%，報10308點。恒生科技指數收報7311點，升1.22%。

申洲國際（2313）升7.55%，報128.2元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.65%，報95.45元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。騰訊（0700）升1.65%，報553.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點。

多間公司公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）開市報50.95元，跌0.1%；中人壽（2628）開市報19.22元，升0.63%；潤地（1109）開市報34.1元，跌0.87%；美圖（1357）開市報1.59元，無升跌；蒙牛（2319）開市報35.3元，跌0.28%；雷蛇（1337）開市報1.69元，跌0.59%；電視廣播（0511）開市報8.94元，無升跌；小米（1810）開市報18.32元，升1.1%。

金融科技獨角獸螞蟻科技（前稱螞蟻金服）於港交所（0388）遞交A1表。阿里巴巴（9988）開市報279.8元，升3.94%；創上市新高，見279.8元。另外，京東（9618）開市報310.8元，升4.3%；創上市新高，見310.8元。

融創（1918）公布，中期純利升6.5%，不派息。開市報33.85元，升0.45%。

禹洲（1628）公布，正考慮可能分拆物業管理服務業務及商業營運服務業務上市。開市報3.72元，升1.9%。

嘉里物流（0636）獲泰國證交會批准分拆泰國業務上市，開市報12.7元，升0.79%。

家電股JS環球（1691）中期多賺2.3倍。開市報10.96元，升0.18%。

昆侖能源（0135）中期盈利跌25%至23.63億。開市報6.1元，跌5.1%。

海底撈（6862）上半年轉蝕9.64元人幣。開市報45.65元，升0.11%。

世茂（0813）未來數年再分拆業務上市，派息比升至35-45%。開市報35.1元，升1.3%。

安踏體育（2020）中期少賺29%息21港仙，同名品牌轉型至直面消費者。開市報82.5元，跌5.12%。

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