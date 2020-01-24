港股ADR升105點 中人壽、蒙牛、小米、美圖、電視廣播等公布業績
文章日期：2020年8月26日 08:52
美股個別發展，港股ADR升105點或0.41%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.31%，折合報551.61元；匯控（0005）跌0.45%，折合報34.2元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.77元。
美期個別發展，道期跌0.05%，納期升0.1%、標期無升跌。日股現跌0.08%，韓股現跌0.11%，澳股現跌0.81%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括碧桂園服務（6098）、中人壽（2628）、潤地（1109）、美圖（1357）、蒙牛（2319）、雷蛇（1337）、電視廣播（0511）、小米（1810）等。
融創（1918）公布，中期純利升6.5%，不派息。
家電股JS環球（1691）中期多賺2.3倍。
昆侖能源（0135）中期盈利跌25%至23.63億。
海底撈（6862）上半年轉蝕9.64元人幣。
金融科技獨角獸螞蟻科技（前稱螞蟻金服）於港交所（0388）遞交A1表。留意阿里巴巴（9988）。
世茂（0813）未來數年再分拆業務上市，派息比升至35-45%。
安踏體育（2020）中期少賺29%息21港仙，同名品牌轉型至直面消費者。
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