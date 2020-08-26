美股個別發展，納指、標指連升第四日，再創即市及收市計新高，而道指高開38點後曾升最多92點，高見28400點，逼近今年2月24日28402點的前高位。強颶風「勞拉」逼近引致墨西哥灣大部分石油產能停頓，原油與汽油價格雙雙觸及五個月高點，紐約期油升1.7%。

道瓊斯工業平均指數收跌60點，跌幅0.22%，報28248點。標普500指數收漲12點，升幅0.36%，報3443點。納斯達克綜合指數收漲86點，或0.77%，報11466點。

蘋果跌0.82%，報499.3美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低28點，而聯合健康，升1.09%，報312.22元，貢獻道指38點。

科技股方面，蘋果收市報499.3元，跌0.82%，谷歌母公司Alphabet收市報1605.85元，升1.3%，亞馬遜收市報3346.49元，升1.18%，Facebook收市報280.82元，升3.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報369點。德國DAX指數收跌0.04%，報13061點；法國CAC 40指數漲0.01%，報5008點；英國富時100指數收跌1.11%，報6037點。