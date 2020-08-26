港股好淡爭持，整體缺乏方向，科技、旅遊娛樂、衣食消費股續成焦點。

恒指昨早段高開後在25,550點爭持，之後反覆偏軟，中午最多跌199點、低見25,352點反彈，收報25,486點，跌65點或0.26%；國指跌0.44%。恒生綜合中型股指數升0.21%，小型股指跌0.58%，整體表現牛皮偏軟。大市成交1288億元，低於20天線平均約一成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為41比59，大市好壞參半，買盤動力較強的同時，沽盤相當積極，六成股份低於開市價以陰燭收市。

本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半是下跌，內房及物管跌1.69%表現最差，其次教育跌1.36%，農業及水務、醫藥保健跌約1%。恒生科技指數跌1.45%，跌幅大過本報追蹤科技器材、軟件服務的0.8%跌幅，主要是部分重磅股如美團（3690）、阿里健康（0241）、舜宇（2382）等跌幅較大。科技指數成分股中有超過三成半上升，部分低位反彈，部分為強勢向上，如阿里巴巴（9988）破頂，網易（9999）創收市新高，行業股份表現分化。

物管股受壓，拖累行業表現，物管股普遍失守10天線、20天線甚至50天線，中線轉弱；只有碧桂園服務（6098）、寶龍商業（9909）保持升勢高於10天線之上，永升生活（1995）、建業新生活（9983）守50天線上整固，可以稍看高一線。

永升生活建業新生活可看高一線

此外，個別行業表現強勁，航空及相關升近3%，博彩及消閒、汽車及相關升1.5%、1.6%，食物飲品、紡織及服飾升約1.25%。航空及飛機租賃股表現強勁，但行業一直以來易跌難升，宜吸不宜追。相比下，炒市道復蘇的濠賭、餐飲、消費愈升愈有，特別銀娛（0027）、澳博（0880）、海底撈（6862）、周黑鴨（1458）等買盤保持強勁，受惠的紡織股申洲（2313）昨創新高。

申洲今年上半年剔除已退出零售業務的銷售額按年升2%，當中包括內衣類產品銷售升36%，抵消休閒類產品銷售下跌19%。期內剔除零售業務，毛利率微輕下跌0.6百分點，純利增長1.5%，維持派息。公司在疫情肆虐全球下仍可以交出這份派績表，突顯其強大競爭能力及穩定性，將進一步可能鞏固龍頭地位及有利未來擴張。

申洲料110元之上先行整固

股價方面，申洲昨中午公布業績，下午開市後曾搶高至131元，之後急回，收市仍升近8%，高企前最高位118.9元之上。4月初以來，申洲已累升五成，表現稍為遜於體育用品股安踏（2020）、李寧（2331）累升六成；短線累積升幅龐大，消化業績消息後，料會於110元之上先行整固，中線方有機會再挑戰高位。

[劉思明 數據尋寶]