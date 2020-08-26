恒指跌65點，收報25,486點，成交金額1287億元。納指周一晚新高後升勢回順，疫情好消息頻傳則推升航空旅遊相關股份，道指大漲跑贏納指。周一拉動港股上升的科技股回吐，旅遊航空股、濠賭股強勢，績優股受到追捧，康師傅（0322）、申洲國際（2313）都大升。

全球股市仍在糾結於疫情發展。若疫情持續，實體經濟欠佳而央行長期維持超寬鬆貨幣政策，科技股、增長股就是首選。但近期疫苗好消息頻傳，市場普遍相信總統選舉前會獲批，則實體經濟可看高一線，而旅遊航空股就可大升。近期增長股和價值股板塊輪動愈來愈快速，價值股回升開始有勢。

現時最不為市場喜歡的是銀行股和能源股。前者在零息環境下盈利能力欠奉，又要面對呆壞帳風險，估值不斷下降；後者則受制於疲弱需求。但疫苗面世、全球經濟重啟，過去半年全球央行提供的天量流動性一旦流轉，通脹會是一個威脅。這一刻沒有人相信通脹重臨，但銀行股會是最大受惠板塊。油股昨日亦表現不錯，中海油（0883）升1.6％，部份原因是航空需求一旦復蘇，會對油價有頗大刺激作用。

康師傅仍有重估空間 現價可買

現時這種後疫情復蘇板塊比較虛，大致上是區間波動為主，資金仍以科技、內需股為主線。後者確實交出亮麗業績，康師傅中期純利升58％，收入增、成本降、市佔率又進一步提高，各項指標均勝預期。急升過後預測市盈率約20倍，以內需股而言仍有重估空間，現價仍可買入。頤海國際（1579）也業績對辦，純利增長47.5％，只是今年預測市盈率已逾100倍，較A股消費品股王海天味業的80多倍還要高，估值較難接受。只是頤海確實長升長有，小注買入無妨。

航空及旅遊股向好，三大中資航空股全升，升幅3%至5%，國泰（0293）更升6.5%。航空股是炒疫情結束的高啤打之選，只是盈利能否或何時回到疫前水平，仍存在很多變數，現階段很視乎氣氛，變化會很快，炒作要控制注碼。

航空租賃股表現理想，中銀航空租賃（2588）及中國飛機租賃（1848）分別升5%及超過2%，但受到市帳率所限（一般是低於1倍），現價上升空間未必太大。

買新秀麗需耐心 中長期持有

新秀麗（1910）第二季度虧損少於預期。業績過後，大行普遍給予正面評價，認為管理層已大幅削減營運開支，以6月底止資金和最新成本來看，足以支撐集團營運兩年，沒有資金鏈問題。此外，集團銷售亦看到持續改善勢頭，4月至7月期間的跌幅不斷收窄，依次按年跌81%、79%、74%及70%。管理層預計明年首季現金流有望持平。

作為全球旅行箱主要品牌，新秀麗市值只有約130億元，雖然今年肯定大幅虧損，甚至明年也未必能盈利，但管理層已定出清晰計劃應付疫情，予人信心。一旦回復正常，現價市盈率只有單位數字，以國際品牌龍頭一般也是20倍起跳，會是非常吸引的估值。只是當前仍處於現金不斷流出、銷售仍下跌的狀態，股價上升動力不太強，但也是趁低收集的機會，惟需要有耐心作中長期持有。

[張兆聰 還看今朝]