昆侖能源（0135）公布截至6月底止中期業績，期內股東應佔溢利達23.63億元（人民幣、下同），按年下跌24.82%；扣除應收賬減值及匯兌虧損後，核心盈利亦按年減少18.53%，達到26.25億元。與去年同期一樣，不派中期息。

期內該集團實現天然氣銷售總量160.72億立方米，同比增加27.61%。新增用戶28.88萬戶，其中新增居民用戶佔28.74萬戶，新增工商業用戶1431戶，累計用戶達1156.57萬戶。天然氣銷售業務的稅前溢利達23.64億元，按年減少0.63%。

LNG加工與儲運業務則受疫情和國內經濟下行的影響，接收站平均利用率同比下降11.46個百分點，稅前溢利13.71億元，按年減少24.75%。

天然氣管道業務實現輸氣量278.66億立方米，按年減少1.42%，稅前溢利30.04億元，同比減少5.71%。勘探與生產業務則受期內油價下跌影響，稅前虧損1.75億元。

昆侖指出，隨著國家石油天然氣管網集團正式運營，天然氣市場化改革進程進一步提速，管網互聯互通格局加快形成，市場秩序進一步規範，其將會迎來更好的發展機遇和市場空間。