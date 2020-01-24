螞蟻集團今日向港交所遞交上市申請，初步招股文件披露，截至今年6月30日的6個月內，半年利潤錄得219.23元人民幣（下同），按年飈升10.58倍。利潤率為30.2%。上半年收入錄得725.3億元，按年升35%。

各分部業績中，數字支付與商家服務收入錄得260.11億元，按年升13.1%。涉及消費、小微經營信貸業務的微貸科技收入錄得285.86億元，按年升59.5%。涉及資產管理的理財科技收入錄得112.83億元，按年升56.2%。保險業務收入錄得61.04億元，按年升47.3%。創新業務及其他收入錄得5.44億元，按年升1.12倍。

營業數據方面，截至今年6月30日，支付寶月度活躍用戶有7.11億人，去年全年則錄得6.59億人。透過螞蟻科技平台完成的總支付交易規模，半年內錄得117.96萬億元，已經超越去年全年的111萬億元。其中理財科技最為活躍，促成的資產管理規模達到4.1萬億元。微貸科技方面，促成貸款餘額為2.15萬億元。保險科技方面，促成保費及分攤金額520億元。

初步招股文件披露，螞蟻收費模式，主要是按照上述促成的資管規模、信貸規模及利息、保費，按一定百分比收取技術服務費。對於支付服務，則是按交易規模的一定百分比，向商家及交易平台收取交易服務費。

其他報道

螞蟻科技遞A1表 馬雲擁26.8億股 擬捐6.1億股

螞蟻小股東有董建華家族、超人長和系

旭日中期盈利跌35% 零售業務賺兩萬元

新華上半年新業務價值按年跌11.4%

李嘉誠基金會以7162萬元增持長實170萬股

碧桂園：有信心8月份售樓超過去年水平

港府放寬抗疫措施 戶戶送成立團隊助小店

世茂︰未來數年再分拆業務上市 派息比升至35-45%

華潤燃氣半年少賺18% 派息15仙

中國食品半年賺3.3億 年增13.7%

壹傳媒：委任熊自強出任財務總裁

資產減值致純利削半 太平：現金流仍然穩定

恒指跌幅收窄至65點 防疫措施放鬆 濠賭、內需、航空股造好