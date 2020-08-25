螞蟻歷經三輪融資，今日遞交A1表格中，除披露早前2018年C輪融資中已為人知的基金股東，如新加坡主權基金GIC、華平資本等，亦出現了部分意想不到的股東，如李嘉誠旗下的長和（0001）、長實（1113），董建華家族，創新工廠董事長李開復，以及銀泰百貨董事長沈國軍。

披露顯示，董建華長女董立筠、長子董立均，及幼子董立新，透過私人投資公司Domenick Limited入股螞蟻，擁有178.25萬股。實際上，董氏也確實與馬雲頗有淵源，如董建華現時仍任阿里巴巴（9988）獨董、自己也有持股阿里，且去年亦出席阿里在港的掛牌儀式，頗為「 俾面」。

相比之下，李嘉誠與馬雲兩人的私交並不明顯，但長和系、螞蟻則是近兩年生意上的伙伴。長和於2017年與螞蟻合作，共同在港推出「支付寶HK」，助其打入香港移動支付市場。長和、長實依然分別透過子公司入股螞蟻，二者共擁有1782.5萬股。其中，長和透過子公司Hutchison Whampoa Europe Investments投資螞蟻，長實則透過子公司Active Noble Limited入股。

創新工廠董事長李開復，則曾在中國任職蘋果、微軟等企業高層，現時經營天使投資，乃是通過創新工程旗下美元基金投資，持有螞蟻534.76萬股。而銀泰百貨董事長沈國軍，則早有傳與馬雲私交甚篤，擁有178.25萬股。二人皆為浙商，沈所擁有的銀泰已與「 阿里系」在零售業各方面合作多年。此外，阿里重金打造的物流網絡菜鳥物流，更曾聘請沈國軍擔任高層。

根據披露，待螞蟻在港上市完成後，C類股份將予贖回，境外上市前投資者將獲發行相同數目的H股。

記者：馬迪帆

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