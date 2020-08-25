因應新冠肺炎疫情影響，碧桂園（2007）常務副總裁程光煜表示，今年1、2月份的銷售明顯下滑，但是3月份及之後的情況轉好，並已經回復至接近去年同期水平，並且有信心8月份的銷售會超過去年的情況。樓盤交付的情況在上半年無疑受一定影響，但是他預期下半年受影響有限。他相信，今年有望實現全年銷售增長10%的目標。

總裁及執行董事莫斌則指出，集團的下半年可售的權益貨量總值達6412億元人民幣，全年去貨率可望由上半年的62%，提高至67%；舊改項目的目標存貨值，則維持在800億至1000億元人民幣水平。他又補充，集團在發展地產業務，會選有市場、有需求的地方發展。在推進香港市場的發展方面，則仍在實施中。

碧桂園在上半年已經使用770億元人民幣購地，程光煜稱，全年跟2019年的1600億元人民幣購地水平相若，藉此補充貨量。另因為疫情關係，集團轉了線上營銷，因此在銷售推廣成本按年減少24%。整體工作團隊則因為將保安、綠化及維修人員撥離；加上工作人員聯盟化運作涉及7000人；同時配合線上營銷減少服務人員3000人，因此整體工作人數按年減少近1.39萬人，但是因為集團正開發建築機械人、餐飲、零售及現代農業等項目，因此需要新增不少於3500人。在上半年，集團投入建築機械人研發達10.3億元人民幣，莫斌補充，他們正按計劃推進新項目，料明年上半年建築機械人會少批量生產，並已開餐廳門店、開拓零售領域則正處於準備工作階段，並推進農業項目中。

在財務方面，首席財務官兼副總裁伍碧君形容，按內地醞釀的紅線指標而言，碧桂園的財務及債務仍然處於安全水平，淨負債率繼續維持在70%以下，並且會維持派息在穩定的比例水平，將來不排除會增加。至於推出新項目的利潤同比下降，她說，這與銷售結構有變相關，例如上半年加大車位銷售，車位單價相對較低；同時集團在銷售毛胚房及低層項目的單位減少，均有所影響。但是隨著3月份銷售均價穩步上升，則令整體銷售均價改善。

儘管市場不時有關於莫斌離開碧桂園的傳言，但是他今日在電話會議上明言，不知為甚麼會有傳言，他基本上不會理會，並一定在碧桂園工作到底。

記者：陳偉燊

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