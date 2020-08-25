金融科技獨角獸螞蟻科技（前稱螞蟻金服）今日於港交所（0388）遞交A1表。初步招股資料披露，持股約50%的兩家有限合伙杭州君瀚、君澳共持有120.12億股，涉及40名有限合伙人，大股東包括馬雲、彭蕾、井賢棟、陸兆禧等，以及1家普通合伙人杭州雲鉑。披露顯示，馬雲持有26.77億股，彭蕾持有5.04億股，井賢棟持有3.03億股。

資料顯示，杭州雲鉑為普通合伙人，並不享有源於杭州君瀚、君澳所持股份的經濟利益，但具有支配君瀚、君澳所持股份經濟利益的分配權利。該合伙由馬雲、螞蟻執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明、非執董蔣芳控制，四人分別擁有34%、22%、22%及22%權益。其中亦提到，馬雲委託杭州雲鉑捐贈部分經濟利益予公益組織，涉及6.11億股。

根據披露，阿里持有螞蟻32.65%股權，杭州君瀚、君澳持有螞蟻50.52%股權，境內上市前投資者持有螞蟻16.83%股權。披露明言，「馬雲為公司最終控制人」。

按披露，所有螞蟻有關的事宜，包括行使君瀚及君澳的表決權、提名董事等，均需由杭州雲鉑以三分之二的股東多數票決定。而因馬雲擁有34%投票權，即是對一切事宜擁有否決權，亦相當於通過控制君瀚、君澳股份，擁有螞蟻的最終控制權。惟馬雲擁有的經濟利益，屆時將以君瀚為限，不計君澳內權益。

根據披露，阿里持有螞蟻32.65%股權，杭州君瀚、君澳持有螞蟻50.52%股權，境內上市前投資者持有螞蟻16.83%股權。

螞蟻持股前十大合伙人一表睇：

馬雲 26.77億股

彭蕾 5.04億股

井賢棟 3.30億股

陸兆禧 2.3億股

邵曉鋒 2.28億股

戴珊 1.89億股

吳泳銘 1.89億股

童文紅 1.8億股

張勇 1.75億股

王帥 1.67億股

記者：馬迪帆

其他報道

世茂︰未來數年再分拆業務上市 派息比升至35-45%

華潤燃氣半年少賺18% 派息15仙

中國食品半年賺3.3億 年增13.7%

壹傳媒：委任熊自強出任財務總裁

資產減值致純利削半 太平：現金流仍然穩定

恒指跌幅收窄至65點 防疫措施放鬆 濠賭、內需、航空股造好

高盛連降兩級 舜宇全日跌近半成

農夫山泉引入富達、Coatue 、GIC等5名基投

永達上半年賺5.3億 第二季純利貢獻近9成

持牌放債人公會：籲會員為財困者提供靈活財務方案

滬指終止二連升 3400點而復失

傳Switch Pro將在明年推出 或採雙屏幕設計

人行副行長：將進一步改進LPR傳導機制

政府周五放寬晚市堂食 翠華升6% 港視跌7.7%

「水中茅台」農夫山泉需求勁 中長線看俏可抽