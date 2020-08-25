螞蟻科技遞A1表 馬雲擁26.8億股 擬捐6.1億股
文章日期：2020年8月25日 17:34
金融科技獨角獸螞蟻科技（前稱螞蟻金服）今日於港交所（0388）遞交A1表。初步招股資料披露，持股約50%的兩家有限合伙杭州君瀚、君澳共持有120.12億股，涉及40名有限合伙人，大股東包括馬雲、彭蕾、井賢棟、陸兆禧等，以及1家普通合伙人杭州雲鉑。披露顯示，馬雲持有26.77億股，彭蕾持有5.04億股，井賢棟持有3.03億股。
資料顯示，杭州雲鉑為普通合伙人，並不享有源於杭州君瀚、君澳所持股份的經濟利益，但具有支配君瀚、君澳所持股份經濟利益的分配權利。該合伙由馬雲、螞蟻執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明、非執董蔣芳控制，四人分別擁有34%、22%、22%及22%權益。其中亦提到，馬雲委託杭州雲鉑捐贈部分經濟利益予公益組織，涉及6.11億股。
根據披露，阿里持有螞蟻32.65%股權，杭州君瀚、君澳持有螞蟻50.52%股權，境內上市前投資者持有螞蟻16.83%股權。披露明言，「馬雲為公司最終控制人」。
按披露，所有螞蟻有關的事宜，包括行使君瀚及君澳的表決權、提名董事等，均需由杭州雲鉑以三分之二的股東多數票決定。而因馬雲擁有34%投票權，即是對一切事宜擁有否決權，亦相當於通過控制君瀚、君澳股份，擁有螞蟻的最終控制權。惟馬雲擁有的經濟利益，屆時將以君瀚為限，不計君澳內權益。
根據披露，阿里持有螞蟻32.65%股權，杭州君瀚、君澳持有螞蟻50.52%股權，境內上市前投資者持有螞蟻16.83%股權。
螞蟻持股前十大合伙人一表睇：
馬雲 26.77億股
彭蕾 5.04億股
井賢棟 3.30億股
陸兆禧 2.3億股
邵曉鋒 2.28億股
戴珊 1.89億股
吳泳銘 1.89億股
童文紅 1.8億股
張勇 1.75億股
王帥 1.67億股
記者：馬迪帆
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