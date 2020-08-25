世茂（0813）中期核心業務淨利潤上升4.7%至約55.58億元人民幣（下同），股東應佔核心業務淨利潤率為13.3%，若加上出售部分世茂服務權益之股東應佔稅後收益約6億元，中期核心業務淨利潤上升16%至約61.58億元，每股基本盈利1.52元，派每股中期息0.6港元，另因世茂服務引入戰略投資者而派特別息0.1元，合計0.7元，較2019年0.6元增16.7%。

集團指，未來指會以「大飛機」模式發展，除了現有的房地產外，其他四大板塊為商娛、服務、酒店及金融。集團除已申請分拆物管業務上市，亦計劃在未來數年合適時間分拆其他高增長及高價值業務上市，持續為股東帶來特殊收益。同時集團表明隨著公司發展，派股息比率將由以往30至40%，升至35%至45%，通過分拆新上市公司增加特別息，保持核心利潤增長20%。

對於今年3000億元的銷售目標，集團副主席許世壇強調有信心完成目標，截至七月份已完成全年目標近46.5%，七月單月合約銷售額接近290億元，料八月更可達300億元，變相前八個月合約銷售額已按年升19.4%，更完成了全年目標的56.5%。加上今年可售資源達4000億元，有信心超額完成。集團亦會保持毛利率在30%左右，淨利潤率14%。

但他指，暫時不會提高目標，因為可售資源比較多，對於經濟情況會否受中美貿易糾紛、疫情會否出現第二波反彈等的影響仍具不確定性。不過許世壇指出，今年預計新增貨值5000億元，截至上半年只完成了一半，但實際許多項目已在6月完成，在7月交易，故已完成60%至70%的新增土儲，未來不會太焦急去加碼。近期由於土地轉熱，地價更貴，當局亦約談開發商並提出指引，故公司會待政策出台後留意機會。

至於集團由以往提出發展文化，改為進軍金融板塊，許世壇解釋是因為隨著業務發展，像小貸的需求很大、物管業務的上游客戶等基礎也大，故金融業務需求更大。雖然今年受疫情影響，商娛、酒店業務都有點損失，但往後增長還是比較快。

記者：方楚茵

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