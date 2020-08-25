安踏體育（2020）公布，上半年純利按年下跌28.6%至16.58億元（人民幣、下同），收入146.69億元，按年下跌1%，當中FILA品牌收入按年升9.4%至71.52億元，安踏品牌下跌10.7%至67.77億元。集團每股基本盈利61.63分人民幣，派中期息21港仙，按年減少32.3%。

集團上半年毛利83.39億元，按年升0.4%，毛利率升0.7個百分點至56.8%。安踏指出，安踏分部收益減少，主要因為疫情令集團主動取消批發客戶的訂單，電商增長則抵銷部分影響，FILA收入上升主要來自電商增長，惟期內部分店舖暫時關門抵銷了增長。

截至今年6月底止，中國及海外共有10197間安踏店，較去年底減少319間；中國、港澳及新加坡共有1930間FILA店，較去年底減少21間；中國DESCENTE及香港KOLON SPORT分別有145及155間分店。集團預計，至年底中國及海外的安踏店將減至9800至9900間，FILA就增至2000至2100間，DESCENTE將會繼續發展中國一、二線城市及香港市場，料達至180至190間店；KOLON SPORT約為150至160間店。

集團又公布，由於消費習慣快速改變，企業要更主動轉型改革，安踏品牌的業務模式將由批發分銷，轉型至直面消費者，可實現由物流總倉向直營門店直配鋪貨、補貨及調撥，提高協同效益。首階段將在中國11個地區，包括成都、重慶、廣東、上海、武漢等，開展混合營運模式，即直營及加盟商的品牌店，並終止與分銷商合作。

由於商業模式變化，集團今日與11個地區的分銷商簽訂備忘錄，將會退回品牌產品及作補償，亦會收購由上述分銷商直營的安踏品牌店，其資產包括店內裝置及設備，預計將會反映在下半年財務表現，料涉及20億元，將以內部資源支付。

集團指出，涉及約3500間的安踏品牌店，佔分店數目35%，將要6至9個月執行，料完成後3500間店當中，有60%由安踏營運，40%由加盟商按照安踏品牌運營標準營運。

記者：蕭嘉聰

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