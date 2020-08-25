中國太平（0966）上半年純利急降57.3%至28.77億港元，除了去年稅務優惠外，亦涉及減值損失，該行持有的單位信託和投資基金投資，相關的資產和證券之公允價值因新冠肺炎疫情和整體市場狀況而下降。該行投資管理部總經理吳松表示，因為風險管控，對潛在風險採取較嚴格的減值處理，強調資產的現金流穩定。

吳松表示，因為向中小企業減租，租金收入下跌導致物業減值。財務會計部總經理石盛林補充，減值是基於審慎考慮，例如內銀股資產分紅穩定，不過因為股價下跌，考慮未來行情所以進行部分減值。另外，雖然應收帳付息正常，但因審慎考慮部分減值。他指減值是帳面處理，疫情改善後價格可以回升。

上半年太平人壽新業務價值為27.08億元，按年下跌58.7%。整體新業務價值率為13.4%，按年大減13個百分點，其中銀保渠道新業務價值率為負4.1%，按年減9個百分點，即出售的新保單未來將帶來虧損。

太平人壽總經理程永紅指出，過去1月賣完短繳產品後賣高價值產品，不過今年因為疫情影響分行運作，3年繳產品持續到6月底，短期保險銷售導致上半年費差（營業費用高於保費收入）承壓。不過下半年已轉到高價值產品，希望以全年計可對新業務貢獻帶來貢獻，亦會在考核時亦會費加入費差項目加以控制。

太平中午公布業績後，股價急挫4.6%，收市報13.5，下跌5.99%。

記者：歐陽偉昉

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