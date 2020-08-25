恒指250天線前遇阻，今早高開35點後最多升69點見25621點，曾跌最多199點，亦守住25300點關口。恒指表現仍比科指好，但仍有多隻科技股破頂。防疫措施放鬆，濠賭股、內需、航空、本地餐飲股上升。

恒指收市跌65點或0.26%，報25486點，250天線(25783點)前遇阻，成交金額1287億元，較上日減少8.12%；國指跌45點或0.44%，報10291點。恒生科技指數收報7223點，跌1.45%。

北水南下合計淨流入10.31億元，較上日減少65.29%，連續第4日流入，累計流入60.34億元。南水北上合計淨流入17.38億元人民幣，較上日減少10.75%，連續第3日流入，累計流入48.12億元。

20隻藍籌上升，28隻下跌，2隻無升跌。上半年多賺4%的申洲國際（2313）表現搶鏡，曾大升18.6%，創上市新高，見131.1元，收市升幅收窄，收報119.2元，升7.87%，是升幅最大的藍籌。

績後遭唱淡的瑞聲（2018）跌7.36%，收報49.1元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.33%，收報34.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；友邦（1299）跌0.83%，收報77.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

明日起廣東省將恢復辦理赴澳門旅遊簽注，濠賭股向上，其中，澳博控股（0880）創52周高，見11.04元，收報10.74元，升4.27%；銀河娛樂（0027）創52周高，見63.7元，收報62.3元，升2.3%；新濠國際發展（0200）收報17.98元，升2.74%；美高梅中國（2282）收報10.76元，升1.89%；永利澳門（1128）收報15.08元，升2.72%；金沙中國（1928）收報34.35元，升2.23%。

政府周五放寬晚市堂食，餐飲股個別發展，味千（中國）（0538）收報1.26元，跌1.56%；翠華控股（1314）收報0.33元，升1.54%；大快活（0052）收報19.06元，升0.95%；大家樂（0341）收報18.06元，跌0.11%；叙福樓（1978）收報0.48元，升1.05%；稻香（0573）收報0.92元，跌1.08%；譽宴（1483）收報1.3元，無升跌；利寶閣（1869）收報0.228元，無升跌；太興（6811）收報1.32元，升0.76%。不過，早前受惠於收緊防疫措施的香港電視（1137）則要向下，收報9.06元，跌6.69%。

防疫放鬆，內需股破頂。安踏（2020）創上市新高，見88.15元，收報86.95元，升0.23%；李寧（2331）創上市新高，見34.6元，收報34.4元，升0.58%；海底撈（6862）創上市新高，見45.7元，收報45.6元，升0.44%；中國黃金國際（2099）創52周高，見9.75元，收報9.69元，升9.24%；恒隆地產（0101）創52周高，見22元，收報21.95元，升0.92%。

航空股亦受惠，國航（0753）收報5.42元，升3.04%；南航（1055）收報4.05元，升5.19%；東航（0670）收報3.12元，升4%；國泰（0293）收報6.07元，升6.49%。

炒美國防疫亦放鬆，創科實業（0669）創上市新高，見98.05元，收報98.05元，升0.87%。

多隻科技股破頂，阿里巴巴（9988）創上市新高，見274.4元，收報269.2元，升1.82%；京東（9618）創上市新高，見306元，收報298元，跌0.33%；雷蛇（1337）創52周高，見1.81元，收報1.7元，升3.66%；中手游（0302）創52周高，見4.45元，收報4.38元，升8.15%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.51元，收報0.495元，升7.61%。

中國太平（0966）中午公布中期業績，盈利按年腰斬兼不派息，收報13.5元，跌5.99%。

石四藥（2005）半年純利跌逾5成，中期息0.05元，收報4.18元，升4.24%。

碧桂園（2007）中期核心淨利潤跌8.6%，派息0.2255元，收報10.16元，跌2.31%。

中糧肉食（1610）中期多賺13倍，派息0.118元，收報3.95元，跌3.8%。

蒙牛（2319）取消收購LION-DAIRY，麒麟指澳洲目前不太可能批准，蒙牛收報35.4元，跌0.7%。

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