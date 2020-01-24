農夫山泉（9633）今早上載招股書，定價介乎19.5元至21.5元，最多集資約83.5億元。公司披露5名基石投資者，均為大型投資基金或對沖基金。基投包括富達國際（Fidelity International）、美國對沖基金Coatue、新加坡主權基金GIC、國有企業結構調整基金、中信（0267）旗下誠通中信農業基金，以及日資基金公司歐力士亞洲資本（ORIX Asia）旗下基金。

以上限定價21.5元、超額配股權悉數行使計算，富達國際斥資7.75億元，上市後將持有0.3205%股權。Coatue斥資6.2億元，認購0.2578%股權。GIC斥資5.43億元，認購0.2255%股權。兩央企背景基金中，國調基金斥資3.26億元，認購0.1346%股權；誠通中信農業基金斥資6200萬元，認購0.0258%股權。ORIX Asia斥資1.55億元，認購0.0644%股權。

5名基石投資者共認購1.1535億股，佔國際配售約32%。根據本次發行機制，若最終香港發售超額認購逾94倍，國際配售將被回撥至2.834億股，屆時5名基投認購將佔國際配售約40.7%。

記者：馬迪帆

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