雖然首季受疫情影響，但在第二季迅速恢復之下，內地豪華車經銷商永達汽車（3669）上半年錄得純利5.3億元（人民幣，下同），按年減少27.81%。期內，收入284.25元，按年減少4.1%，不派中期息。

期內新車銷量為8.2萬輛，按年減少13.5%，新車銷售收入235.81億元，按年下降3.7%。

按季看，公司第二季表現逐步擺脫首季的疫情影響，第二季純利達到4.71億元，按年升21.3%。新車銷售收入亦升14.5%至149.15億元；其中豪華品牌新車銷量按年上升8%至3.7萬輛，銷售收入127.7億元，按年升17.5%，主要品牌寶馬在第二季的新車收入更按年升40.2%至65.78億元；保時捷新車銷售收入也有23.71億元，按年升近兩成，因此，上半年豪華品牌新車銷售收入在總體新車銷售收入中的佔比進一步提升至86.1%。

另外，上半年永達調整網店布局，新增了以豪華及超豪華為主的8家汽車銷售和服務網點，關閉7間盈利較弱的網店，截至6月底，已開業網點為207家。

永達指出，原本預期今年豪華汽車銷量有10%增長，但年初疫情下，可能會令全年增長收窄至個位數，不過下半年寶馬及保時捷都有多款新車型推出，對於下半年表現有信心。

公司6月時曾表示有意收購，董事長張德安指，資金不是問題，現在只是要尋找適合的項目。他又指，永達目前無計劃回歸A股。

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