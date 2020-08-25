中國太平（0966）中午公布中期業績，期內純利28.77億元，按年減少57.3%，不派中期息。

中國太平半日報14.26元，跌0.7%。公司解釋，盈利下跌主要因去年內地稅收政策調整，令去年同期溢利增加，以及減值損失大幅上升。而確認的減值損失主要是公司在某些單位信託和投資基金中的投資，是考慮到該些單位信託和投資基金所持有的相關資產和證券的公允價值，因疫情和整體市場狀況而下降。該減值損失非現金性質，對公司的現金流或運營沒有重大影響。

上半年公司總保費及保單費收入下跌1.3%至1370億元，淨投資收益增長約13%至169億元，年化淨投資收益率下跌0.31個百分點至4.29%。

人壽保險業務經營溢利為74.22億元，按年跌11%；養老及團體保險溢利大升1.11倍至2.48億元；境內財產保險溢利亦上升12.7%至3.44億元；資產管理業務溢利3.58億元，按年升68.9%，但境外財產保險及再保險業務盈轉虧。

另外，太平人壽（香港）保費收入按年增長1.57倍；太平香港本地業務發展較快，保費收入按年增長13%，承保盈利水平按年改善。

記者：陳子凌

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