恒指跌135點，收報25416點，成交金額716億元。納指先升後回順，疫情好消息頻傳則推升航空旅遊相關股份，道指大漲跑贏納指。昨日拉動港股上升的科技股回吐，騰訊（0700）及美團（3690）分別跌1.6%及2.7%，螞蟻已遞交上市申請文件，阿里巴巴（9988）衝高後升幅收窄。

港股也見航空及旅遊股向好，3大中資航空股全升，升幅介乎3%至5%，國泰（0293）亦升約5%。航空租賃股表現理想，中銀航空租賃（2588）及飛機租賃（1848）分別升4%及超過2%。香格里拉（0069）亦升2%。

新秀麗（1910）第2季度虧損少於預期。業績過後，大行普遍給予正面評價，認為管理層已大幅削減營運開支，以6月底止資金和最新的成本來看，足以支撐集團營運兩年，沒有資金鏈問題。此外，集團銷售亦看到持續改善勢頭，4月至7月期間的跌幅不斷收窄，依次按年跌81%、79%、74%及70%。管理層預計明年首季現金流有望持平。

作為全球旅行箱主要品牌，新秀麗市值只有約130億元，雖然今年肯定大幅虧損，明年也未必能盈利，但管理層已定出清晰計劃應付疫情，予人信心。一旦回復正常，現價市盈率只有單位數字，以國際品牌龍頭而言，是非常吸引的估值。只是當前仍處於現金不斷流出、銷售仍下跌的狀態，股價上升動力不太強，但也是趁低收集的機會，惟需要有耐心作中長期持有。

張兆聰

明報首席評論員