碧桂園（2007）上半年核心淨利潤按年跌8.6%至146.1億元，純利跌9.6%至141.32億元人民幣（下同），主要受到新冠疫情的爆發延遲了房地產項目的建設和交付，及新業務版塊前期投入引起的合併報表稅前虧損約9.4億元，每股基本盈利為0.66元，中期股息派每股0.2255元，較2019年中期0.228微跌1.4%。

集團期內收入為1849.6億元，按年跌8.4%，當中來自物業銷售佔97.3%，2.7%來自建築及其他分部。而上半年受到疫情影響，部分項目工程進度及樓盤交付確收短暫性放緩。來自房地產開發的收入按年下降8.5%至約1799.49億元。

而來自建築業務的收入按年跌6.9%至32.19億元，亦是由於新冠疫情停工期間施工量減少所引致。至於其他業務方面，包括物業投資、酒店經營及其他，如機器人智能製造、機器人餐飲、社區 零售及現代農業等，總收入亦跌4.3%至17.89億元。

期內集團總借貸下降7.5%至約3,420.4億元，加權平均借貸成本為5.85%，按年減少0.28個百分點，較去年底則減0.49個百分點。

近年集團發展多項新業務，當中機器人業務下的「千璽」機器人餐廳已有6間門店運營。

記者：方楚茵

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