中美今早就首階段貿易協議通電話，恒指高開35點後最多曾升69點，不過大市在250天線(25783點)前遇阻，半日最多曾跌188點，科指跌幅較恒指更大。

恒指半日跌135點或0.53%，報25416點，成交金額716億元；國指跌76點或0.74%，報10259點。恒生科技指數收報7196點，跌1.82%。

匯控（0005）升1.77%，收報34.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；績後遭唱淡的瑞聲（2018）跌7.26%，收報49.15元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.55%，收報539.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。

北水南下合計淨流入4.92億元，南水北上合計淨流入13.96億元人民幣。

美股納指破頂，雖然港股科指下跌，但仍有多隻科技相關股份破頂，包括阿里巴巴（9988）創上市新高，見274.4元，收報269.4元，升1.89%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.51元，收報0.495元，升7.61%；雷蛇（1337）創52周高，見1.81元，收報1.7元，升3.66%；京東（9618）創上市新高，見306元，收報300.2元，升0.4%。

推動內循環，多隻消費相關股破頂，半日收市走勢各異。安踏（2020）創上市新高，見87.95元，收報85.35元，跌1.61%；李寧（2331）創上市新高，見34.6元，收報33.55元，跌1.9%；澳博控股（0880）創52周高，見10.78元，收報10.64元，升3.3%；海底撈（6862）創上市新高，見45.55元，收報44.7元，跌1.54%；中國黃金國際（2099）創52周高，見9.37元，收報9.21元，升3.83%；恒隆地產（0101）創52周高，見22元，收報21.8元，升0.23%；創科實業（0669）創上市新高，見98元，收報96.45元，跌0.77%。

新世界（0017）皇都戲院批強拍底價逾47億，歷年最大單一個案。新世界發展收報40.35元，跌1.22%。

蒙牛（2319）取消收購LION-DAIRY，麒麟指澳洲目前不太可能批准。蒙牛乳業收報34.95元，跌1.96%。

同業農夫山泉今起招股，西藏水資源（1115）曾急吐近28%，低見0.58元，半日收報0.62元，跌22.5%。

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