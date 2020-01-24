港元1個月期HIBOR連升5日，再升1.7點子至0.26375%，是2020年7月24日後最高，當日報0.26589%

港元現報7.7502元貶值1點子，曾貶值最多4點子，報7.7505元，亦曾升值最多2點子，報7.7499元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.09點子至0.05679%；1星期HIBOR升5.34點子至0.18875%；2星期HIBOR升3.29點子至0.225%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.44196%；6個月期HIBOR跌0.12點子至0.64667%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.87268%。

美元指數現報93.21貶值0.088或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.17513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0886%，連續3日擴闊，利差是2020年8月5日後最高，當日差距為0.0997%。

對上一次連續3日擴闊，是2020年6月23日，當日利差報0.2885%。

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