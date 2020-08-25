中梁料非銀融資明年上半降至25%
文章日期：2020年8月25日 11:06
內地近期傳出控內房融資，中梁控股（2772）副總裁游思嘉指對於自身影響不大，截至上半年非銀行融資已由40%降至31%，未來料上半年內或可降至25%，未來會由國內銀行及境外渠道作支持，亦有利融資成本下降，預期仍可再降0.5%左右。截至六月底，集團的融資成本已由去年底的9.4%降至8.9%。
游思嘉指出，對於國家的收緊管控措施要求仍在了解中，但對於住房不炒及控槓桿的主調支持及配合，由於詳細要求仍未出台，不作過多評論。即使在控融資渠道後，上半年LPR定價還是有下調，集團本身現有存量債務成本較高，未來仍有機會下降1至2個點，整體融資成本可再降0.5%左右。
至於集團的毛利率由2019年中期的24.5%降至2019年底的23.3%，在2020年中期進一步跌至22.6%，公司解釋，主要是由於以往供貨結構的不同，加上近年限售影響，但隨著在售項目毛利率的提高，今年地價也比較平穩，料未來毛利率可企穩在22-25%。
買地方面，集團指出「不會太悲觀，亦不會過度進取」，維持以銷售的50-60%用於買地，但亦要視乎市場的熱度、貨值及供應，但以往的土儲亦夠明年銷售增量，故會隨行就市保持投資。
記者：方楚茵
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