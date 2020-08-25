中美兩國貿易代表今早電話聯繫，恒指今早高開35點或0.14%，報25586點，續逼近250天線( 25784點)，成交金額25億元；國指今早高開5點或0.06%，報10342點。恒生科技指數收報7348點，升0.25%。

恒地（0012）升1.13%，報31.35元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌1.89%，報52元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.03%，報34.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；創科實業（0669）跌0.77%，報96.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點

多間公司公布業績，績前表現如下。安踏（2020）開市報87.85元，升1.27%；創上市新高，見87.85元；碧桂園（2007）開市報10.44元，升0.38%；海底撈（6862）開市報44.55元，跌1.87%；申洲國際（2313）開市報111.1元，升0.54%；世茂集團（0813）開市報34元，跌1.02%；四環醫藥（0460）開市報1.06元，無升跌；融創中國（1918）開市報34.2元，無升跌。

另外，阿里巴巴（9988）開市報270元，升2.12%；創上市新高，見270元；李寧（2331）開市報34.35元，升0.44%；創上市新高，見34.35元。

新世界（0017）皇都戲院批強拍底價逾47億，歷年最大單一個案。開市報40.85元，無升跌。

蒙牛（2319）取消收購LION-DAIRY，麒麟指澳洲目前不太可能批准。開市報36元，升0.98%。

鴻福堂（1446）收補助後半年賺2300萬元，擬派特別息。開市報0.55元，升3.7%。

九毛九（9922）上半年蝕8590萬人幣。九毛九（9922）開市報16.5元，跌1.32%。

瑞聲科技（2018）目前未有計劃分拆瑞聲通訊獨立上市。瑞聲開市報52元，跌1.89%。

易鑫（2858）上半年盈轉虧，不派中期息。易鑫開市報1.94元，跌0.51%。

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