港股ADR跌121點 安踏等公布業績 留意新世界
文章日期：2020年8月25日 08:54
美股向上，港股ADR則跌121點或0.48%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.05%，折合報50.84元；匯控（0005）升1.74%，折合報34.49元；建行（0939）跌1.14%，折合報5.72元。
美股期貨現升0.13%至0.31%，日股現升1.19%，韓股現升0.76%，澳股現升0.77%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括安踏（2020）、碧桂園（2007）、海底撈（6862）、申洲國際（2313）、世茂集團（0813）、四環（0460）、融創中國（1918）等。
新世界（0017）皇都戲院批強拍底價逾47億，歷年最大單一個案。
蒙牛（2319）取消收購LION-DAIRY，麒麟指澳洲目前不太可能批准。
鴻福堂（1446）收補助後半年賺2300萬元，擬派特別息。
有線寬頻（1097）半年虧損收窄至1.76億元。
九毛九（9922）上半年蝕8590萬人幣。
瑞聲科技（2018）目前未有計劃分拆瑞聲通訊獨立上市。
易鑫（2858）上半年盈轉虧，不派中期息。
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