農夫山泉（9633）今日起公開招股，招股價19.5至21.5元，每手200股，入場費4343.34元，周五截飛，預計9月8日上市。根據市場文件顯示，價格相當於明年預測市盈率31.8倍至35倍。

香港IPO發行3.882億股，當中本港公開發售佔2717.64萬股，國際發售股份約3.61億股，另有15%或5823.5萬股超配股權。

基石投資者包括，新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)、富達國際、對沖基金Coatue、國有背景的國調基金及誠通中信農業基金，以及ORIX Asia Consumer Trend Investment，若按農夫山泉招股價上限每股21.5元發行股份，基石投資者最多投資共3.2億美元（即約24.8億港元）。

集資用途方面，25%將用於品牌建設工作、25%將用於購買冰箱、暖櫃及智慧終端零售設備等設備，以提升銷售能力、20%將用於新增產能所需的資本開支、10%將用於加強業務運營基礎能力建設、10%將用於償還銀行貸款、10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。集團現時無已釐定的派息率。

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