外電報導，美國政府正在考慮是否繞過監管規定來加速實驗疫苗的使用，樂觀預期推動美股連升三日，納指、標指再創紀錄及收市新高，道指高開147點後，最多升384點，高見28314點，是今年2月24日28402點後最高。

道瓊斯工業平均指數收漲378點，升幅1.36%，報28308點。標普500指數收漲34點，升幅1.01%，報3431點。納斯達克綜合指數收漲67點，或0.61%，報11379點。

波音升6.43%，報178.27美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻73點，而聯合健康跌1.69%，報308.84元，拖低道指36點。

科技股方面，蘋果收市報503.43元，升1.19%，谷歌母公司Alphabet收市報1585.15元，升0.6%，亞馬遜收市報3307.46元，升0.69%，Facebook收市報271.39元，升1.64%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.58%，報370點。德國DAX指數收漲2.37%，報13066點；法國CAC 40指數漲2.28%，報5007點；英國富時100指數收漲1.72%，報6104點。