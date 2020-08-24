鴻福堂（1446）公布6月底止中期業績，期內該集團錄得股東應佔溢利達2304.3萬元，按年大增3.56倍。每股派特別息0.9仙。儘管期內佔集團總收益80.2%的香港部門方面，收益按年下跌6.6%，只有2.77億元，但是透過控制原材料成本、尋求減租、精簡架構，及從政府援助零售業及持牌食物業界別的補助及資助，取得共960萬元，帶動香港零售部門溢利增長30.7%至5660萬元。同時中港的批發業務亦扭虧為盈，獲利50萬元。

此外，該集團亦披露，已從政府的抗疫基金旗下保就業計劃，取得6月至8月份的僱員薪金資助共505.74萬元，已經在銷售成本及行政及經營開支入賬，並與僱員開支抵銷。當中有338.3萬元則確認為政府遞延補貼。

該集團表示，基於基礎穩健、經營現金流穩定及有充足資金，因此是次派特別息總值590.3萬元。該集團解釋，期內業績大增，受惠於銷售組合改善、持續加強供應鏈管理，以及人民幣貶值，令廣東省開平市廠房的生產成本下跌，因此毛利率上升至64.4%。同時自社會運動爆發後，該集團自去年尾控制租金及人力成本，加上獲政府補助，因此令盈利大增。

因應新型冠狀病毒疫情影響所及，荷蘭及巴西民眾意識到草本健康飲品的益處，該集團表示，其得以於上半年進軍當地市場。旗下「嚐麥手作」如在零售氣氛有改善下，會考慮開設新店。

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