餐飲股九毛九（9922）公布中期業績，期內純虧損為8590.2萬元（人民幣，下同），相對去年同期錄得9256.2萬元純利。收入按年下跌23.25%，至9.49億元，與上月發布的盈警幅度相同。剔除非經常性損益後，期內經調整虧損為1.15億元，相比去年同期為賺1.16億元。

公告指，上半年新冠肺炎疫情對該行的營運業績造成不利影響，經營利潤按年下降96.7%至810萬元。由於中國疫情已有所緩和，部分餐廳自3月18日起恢復營運，而其餘餐廳亦因應餐廳所在地區的疫情受控進度而逐步恢復營運，至2020年5月10日所有餐廳均已恢復營業。

九毛九表示，為減低疫情對業務營運的影響，已執行多項節省成本的措施，降低在租金、所用原材料及消耗品方面的成本和其他營運開支。該行已關閉顧客流量相對較低的餐廳，並且不再於廣東及海南省外經營九毛九餐廳。

該行上半年，因應疫情和租賃協議終止，合共關閉70間餐廳，不過整體餐廳數相仍增8%至321間。九毛九品牌顧客人均消費按年增加8.93%至61元，太二品牌的顧客人均消費按年增長2.67%至77元。

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