瑞聲科技（2018）董事總經理莫祖權在媒體視象會議中，表示集團目前未有就分拆旗下子公司瑞聲通訊獨立上市提出申請，未有任何新消息可公布。

就瑞聲通訊早前引入四名戰略投資者，集團財務總監郭丹表示，對公司是一個很大的利好因素，能夠優化股東結構，加強瑞聲通訊在光學業務的拓展及戰略佈局。不過集團不便具體評論客戶使用的其指定型號產品，但是有相信，在WLG玻塑混合鏡頭實現量產後，加上跟客戶的密切溝通，希望可以讓市場了解產品的獨特性。

另外，郭丹指，雖然光學業務盈利水平顯著提升，事實上，光學是集團一個長期部署，是基於集團近十年以來的技術積累，塑膠鏡頭的技術及量產性等趨成熟，但不代表集團其他業務沒有上升的動力，集團會繼續投資於超線性結構（SLS）及橫向線性振動馬達的技術平台，提升生產效率及毛利水平。

隨著美國進一步收緊對華為限制，郭丹表示，不會評論個別客戶事件，但集團會支持所有客戶，集團在越南及馬來西亞等地都有生產線，將會靈活調整產能，亦有手機廠商因制裁獲額外市佔率，而集團有平衡的客戶群，未見制裁對公司有重大不利影響。