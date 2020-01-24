優品360（2360）宣布，進一步變更上市所得款項用途，截至今日（24日）未動用款項約1.052億元，董事會決議將當中6000萬元用作日前收購物業的部分代價，在港開設新零售店舖的金額由3930萬元減至2530萬元。

另外，原先用作加強及擴大市場營銷力度的1980萬款項淨額，現將降至480萬元；提升資訊科技系統的1560萬元減至260萬元；對外投資的2610萬元亦減至810萬元，一般營運資金就維持440萬元不變。

集團日前公布，以現金1.77億元，向獨立第三收購絲寶國際大廈11樓的13個辦公室物業及3個停車位，擬用作總辦公室。集團指出，疫情爆發加上旅遊限制措施，其對外投資的步伐已被動地減速及放緩，在港開設新零售店舖的速度亦在疫情期間受到謹慎控制，因此將部分未動用所得款項淨額，重新分配至支付收購物業的部分代價合理。

集團又指，雖然改變款項用途，但會繼續擴展香港零售網絡，等到疫情受控及旅遊限制措施逐步緩解時，會全速實行境外投資，屆時擴展零售網絡將由重新分配的相關未動用所得款項淨額、內部資源及其他財務資源支付。

記者：蕭嘉聰

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