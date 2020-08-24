富力地產（2777）近年負債高企不下兼賣樓表現一般，但董事長李思廉強調，今年重點達成協議銷售目標、交樓目標及去槓桿，並有意「減磅」，出售商業投資或開發項目，但一般商業出售洽談比較慢，也涉及税務、重組等安排，但在2020年至2021年目標減負債，負債率已由去年底的199%降至中期的177%，目標在年底再降10個百分點至167%。

李思廉指出，已在處理250至300億元的債務，超過一半已作重組安排，其餘會以自身銷售及回籠等去安排，認為在減輕負債後，亦有助信貸評級提升。

集團在上半年亦已轉化了129萬平方米，貨值超過460億元。李思廉指出，在今年剩下的4個多月預期尚有幾百萬平方米的項目可以轉化，主要在集團的主戰場，包括廣州、西安及太原等。全年目標轉化700萬平方米。截至中期，集團城市更新項目高達80個，可售面積約4000萬平方米。

在中期報告中，富力提到將根據項目採取包括彈性定價等措施在內的更靈活的銷售策略，以達成全年目標。管理層強調，仍有信心完成全年目標，在上半年完成全年目標1520億元的34%，由於部分毛利較高的項目亦可在下半年入市，料有助提升毛利率。至於是否減價促銷賣樓，集團沒有直接回應，僅指銷售計劃會隨行就市。

至於問到為何以低價3.3億元出售物管業務予李思廉時，李思廉指物管業務按公允值出售，認為因物管業務在H股底下，有些運作難以安排，往後有工作籌備中，但暫無短期計劃。

記者：方楚茵

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