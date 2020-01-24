金管局公布，將於2020-2022年度再次出任東亞及太平洋地區中央銀行會議(EMEAP)轄下金融市場工作小組(WGFM)主席。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，過去二十年來，WGFM一直在促進亞太區金融穩定及亞洲債券市場發展上發揮重要作用。在未來兩年，將繼續帶領WGFM，在新型冠狀病毒疫情、地緣政治局勢、以及全球金融市場波動的環境下，研究各項推動區內金融市場發展的重要議題，並向各成員提出政策建議。

金管局指，在2018至2020年擔任WGFM主席期間，帶領研究金融基準改革的影響，以加強市場參與者應對在2021年底前消除對LIBOR的依賴以及其他金融基準改革相關的籌備工作，另亦發表有關EMEAP區内的美元流動性及融資活動的報告。在2020至2022年的新任期內，金管局會繼續推動有關區內金融市場的討論和研究，例如因應疫情衝擊而採取的各項金融穩定政策措施，以及資本市埸發展、可持續金融等課題。

EMEAP是東亞和太平洋地區11個中央銀行和貨幣管理當局組成的合作論壇，由澳洲儲備銀行、中國人民銀行、香港金融管理局、印尼中央銀行、日本中央銀行、韓國中央銀行、馬來西亞中央銀行、新西蘭儲備銀行、菲律賓中央銀行、新加坡金融管理局和泰國中央銀行組成，主要目的是加強成員之間的合作關係。

WGFM於1996年成立，透過就EMEAP成員地區的金融市場發展以及特定主題進行研究，以促進金融穩定、通過亞洲債券基金倡議 (Asian Bond Fund Initiative) 發展以本幣計價的債券市場、以及作為成員之間交流市場觀點的平台。