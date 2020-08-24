內地市場盛傳內地房地產市場及推動內房企業去槓桿及加強管控，甚至設下紅線，中國海外（0688）主席顏建國表示，集團對此表示關注，但是他強調，集團本身曾經歷1997年的風暴，從當年的較高負債並瀕臨破產，之後嚴格控制負債，加上在資產負債率及淨負債率低於報道所述的紅線水平，並且能夠實現銷售增長，因此他認為，集團會繼穩步發展。

根據內地報道所述，要求對內房設下三條紅線，當中在剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%及現金短債比小於1倍。顏建國認為，該等紅線的設定，有利行業健康發展，及應對複雜多變的環境，他更指出，中海外的資產負債率才59.77%、淨借貸比率亦只有32.95%，因此能夠在合理控制負債下，仍然較快實現銷售增長，及維持派息比率在28.4%。另集團會沒有盲目多元化擴張，當中有90%資源集中在住宅發展，另有10%資源投入與教育、養老及供應鏈管理相關發展項目，一步步打好穩健基礎。

在售樓目標方面，執行董事兼行政總裁張智超表示，上半年受到新冠肺炎疫情影響令集團遇到一定挑戰性，並出現銷售延後，但是在6月份實現最大單月規模銷售高達560億元人民幣，並且跑贏大市。因此他比較有信心，集團能夠實現全年4000億港元的銷售目標。

在香港發展方面，集團財務總監呂世傑補充，香港經濟受到疫情影響而面對比較嚴峻挑戰，但是他估計在內地的龐大後盾支持下，最終有助香港經濟長期穩定增長。香港在剛性需求下，樓市價錢平穩，一手交投不少，集團在港的銷售存量達1300億港元，並視乎情況及需要參與投標。在上半年政府拿出6幅土地招標，集團已經參與其中3幅的投標。

記者：陳偉燊

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