大市氣氛改善，恒指今早高開238點後反覆向上，並以全日最高位收市，升穿10天線、資金流入及成交增加，逼近250天線(25786點)。科技股向上，恒生科技指數收報7329點，升2.25%。

恒指收市升437點或1.74%，報25551點，成交金額1401億元，較上日增加18.65%；國指升124點或1.22%，報10336點。

北水合計淨流入29.71億元，較上日增加80.09%，連續第3日流入，累計流入50.03億元。南水合計淨流入19.47億元人民幣，較上日增加72.82%，連續第2日流入，累計流入30.74億元。

38隻藍籌上升，騰訊（0700）升5.79%，收報548元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻167點。

8隻藍籌下跌，銀娛（0027）跌2.25%，收報60.9元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

2隻藍籌破頂。恒隆地產（0101）創52周高，見21.75元，收報21.75元，升3.57%；創科實業（0669）創上市新高，見97.95元，收報97.2元，升1.46%。

科技股指數跑贏大市，多隻破頂。阿里巴巴（9988）創上市新高，見266元，收報264.4元，升4.59%；美團（3690）創上市新高，見272元，收報265.8元，升8.4%；小米（1810）創52周高，見18.76元，收報18.44元，升1.54%；京東（9618）創上市新高，見300.6元，收報299元，升3.96%。

多隻內需股破頂。安踏（2020）創上市新高，見87.35元，收報86.75元，升2.91%；

李寧（2331）創上市新高，見34.2元，收報34.2元，升6.21%；合景泰富（1813）創52周高，見15.8元，收報15.24元，跌0.52%；澳博控股（0880）創52周高，見10.6元，收報10.3元，跌1.53%；九毛九（9922）創上市新高，見17.44元，收報16.72元，跌1.42%；海豐國際（1308）創上市新高，見10.68元，收報10.38元，升5.38%；

本地股香港電視（1137）亦創上市新高，見9.95元，收報9.71元，升7.41%。

瑞聲科技（2018）中午公布業績，上半年少賺58%，派息0.1元，瑞聲收報53元，跌1.76%。

中海外（0688）中午亦公布業績，中期純利跌3.7%，核心純利升0.3%，息維持45仙。中海外收報23.45元，升0.86%。

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