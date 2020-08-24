中國短片平台抖音的海外版TikTok宣布，將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟。外交部發言人趙立堅主持例行記者會時表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

趙立堅指，美國個別政客企圖致TikTok、WeChat、華為等中國企業於死地，其根源就是患了「逢中必反症」，強行將意識形態標籤打在中國企業身上，形容有關行為充斥著謊言和污衊，其性質是欺行霸市、巧取豪奪。

此外，趙立堅又指，美國個別政客針對TikTok等個別企業的胡作非為，實質是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌，商些企業都是行業翹楚，是非常優秀的國際化公司，美國個別政客害怕非美國企業的強大和成功，因此不惜動用國家力量百般打壓。他認為，這是對美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，是對國際規則的踐踏，也是對全球化浪潮下各國科技創新交流合作的破壞。

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