「淘寶台灣」營運公司遭台灣罰款，兼要求撤回投資或改正，理由是有關公司受阿里巴巴（9988）控制。「淘寶台灣」是由英商克雷達投資有限公司於2019年成立，並以「淘寶台灣」名義經營電商平台。早前有台媒指，若被認定為中資，淘寶台灣勢必放棄電商業務，到時一堆已簽約的廠商恐被迫下架，影響程度遠甚愛奇藝。

中華民國經濟部公布，調查後認定，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬「大陸地區人民來臺投資許可辦法」所稱之投資人，該公司未依陸資來台投資相關規定申請許可，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（簡稱兩岸條例），依例罰款新台幣41萬元，並限期於6個月內撤回投資或改正。

公告指，阿里巴巴透過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，雖未逾陸資許可辦法之30%持股認定標準，但經法令或契約約定，阿里巴巴集團可操控英商克雷達之營運方針，認定對其具有控制能力。

公告指出，阿里巴巴是B股唯一股東及董事，若不出席董事會、股東會，將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會之議案已具備否決之權利。

其次，阿里巴巴集團授權「淘寶」商標、域名及平台IT系統維護及技術支援服務予英商克雷達在台分公司，以供其經營「淘寶台灣」電商平台，英商克雷達在台分公司並應每季支付權利金、技術服務費用予阿里巴巴集團；又「淘寶台灣」網路相關伺服器或交據器等設備，機櫃申租者為「淘寶香港股份有限公司」；顯見其營運高度仰賴阿里巴巴集團之「淘寶」商標、域名及平臺IT系統，欠缺獨立之經營權力與能力。

第三，依「淘寶台灣」登入之頁面顯示，會員之註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，而該「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」卻是連結至阿里巴巴集團之「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，台灣會員如同意上開隱私政策，可授權阿里巴巴集團使用用戶之個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。

該部指，因上述理由，足見阿里巴巴集團可藉此操控英商克雷達之營運方針，符合「大陸地區人民來臺投資許可辦法」所稱之「具有控制能力」，應依兩岸條例第73條第1項規定事前向本部申請許可，但該公司未依前述規定申請許可，該部因此按例對其罰款，並限期於6個月內撤回投資或改正。

同時，該部亦對之後店家及消費者權益部分，要求英商克雷達於該期間內依消費者保護法等相關法規妥善處理可能衍生之交易爭議，以確保國內使用者權利。