富力地產（2777）上半年少賺5.8%至37.92億元人民幣（下同），每股盈利為1.0849元，每股中期息派0.38元，按年減少9.5%。集團收入為335.9億元，按年跌4.2%，毛利率為29.6%，較2019年中期37%大跌7.4個百分點，而來自物業銷售的毛利率為33.5%。較2019年中期的41%大跌7.5個百分點。上半年負債率仍達177%水平，現金約360億元。

集團在業績報告點明下半年重點策略，包括完成協議銷售目標、交樓目標及去槓桿。上半年富力的協議銷售金額按年減少15%至510.6億元，僅完成集團內部全年協議銷售金額目標1,520億元的34%。集團指已計劃於下半年推出16個全新項目及2,300億元的可售資源，但基於現時可售資源及新項目推售時間表，管理層對完成年度協議銷售目標保持審慎樂觀。

集團又指，為應對市場波動及不明朗因素，將根據項目採取包括彈性定價等措施在內的更靈活的銷售策略，以於平衡盈利能力及現金流的同時完成協議銷售目標。同時，另一重要目標為從處理到期債務及管理資產負債水平兩方面改善財務狀況。目前正執行及考慮若干其他措施，將於財政年度末進一步降低負債水平。

於上半年，富力新增土地儲備權益可售面積約為243萬平方米，及合同金額為人民幣60億元。所購置的土地中，主要集中在十二個月內產生現金流回報快速的資產周轉項目，為土地儲備匱乏的城市提供補給，主要城市為廣州及太原。

至於備受疫情影響的酒店業務方面，上半年酒店營業額由33.42億元減少至13.96億元。但截至七月份酒店分部已回復正現金流。

記者：方楚茵