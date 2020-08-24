港股延續上周四低位回升做好，恒指高開後238點後向上，最多升431點、高見25545點回順，半日收報25483點，升369點或1.47%；國指升0.98%。大市半日成交739億元。

科技股個別發展，恒生科技指數升1%。幾個大型科技股騰訊（0700）阿里巴巴（9988）京東（9618）升3%、4%。微盟（2013）升9%。華潤水泥（1313）中聯重科（1157）業績後股價向好，升約半成以上，連帶其他水泥股海螺（0914）中建材（3323）升4%。內房雅居樂（3383）華潤置地（1109）升2%。消費股繼續搶鏡，李寧（2331）、頤海（1579）、蒙牛（2319）升逾3%。

濠賭股有回吐。不過，本港疫情緩和，本地零售收租股向好，長實（1113）領展（0823）升約2%。莎莎（0178）升4%。友邦（1299）升逾4%。

友邦上半年新業務價值下跌近四成，差過市場預期，股價一度急挫至71元。不過，隨着集團經營地區的疫情限制逐步放寬，年化新保費相比4月低位逐步回升，去到6月有非常強勁的雙位數按月增長；對於集團新業務價值貢獻變成最大的中國業務，亦在第二季恢復增長，並持續至7月。此外，集團香港業務亦5月和6月復蘇跡象，雖然7月初疫情再度爆發料再一次對業務造成打擊，但相信隨着本港的疫情緩和，紓緩投資者憂慮。

股價方面，友邦受到本地疫情及業績不濟雙重打擊，股價跌至71元料成短期低位，上望80元阻力不易衝破，短線可於區間炒波幅上落。

劉思明

投資版副主編