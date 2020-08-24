正榮地產（6158）上半年純利跌6.2%至8.76億元人民幣（下同），每股盈利0.2元，不派中期息。上半年集團僅完成全年目標1400億元中的四成，但執行董事兼財務總監陳偉健指出，上半年受疫情影響銷售，但在4至7月已出現反彈比較巨大，回款亦明顯改善，料全年回款率仍可達70%，亦有信心完成全年目標。至於毛利率企穩在20.3%水平，陳偉健指出，主要因期內清理毛利率較低存貨，但若只看現有存貨，毛利率仍有20%-25%，相信在嚴控成本、發債成本、開發成本及解決老存貨後，毛利率有能力達到22%-25%。

集團上半年新增土儲19幅，預計總建築面積302萬平方米，但下半年已明顯加快拿地節奏，截至8月23日，拿地已增至32幅及預計總建築面積達484萬平方米，權益地價217.8億元，總土儲規模升至2900萬平方米。

集團董事長黃仙枝及管理層指，未來仍會平穩投資，生根原有發展城市，尚未進入的加強研判，但並不會放慢投資節奏，而是視乎價格和利潤情況決定。由截至8月23日新增土儲項目集團所佔權益比亦達64%。

同時，正榮上半年淨借貸對總權益比跌3.8個百分點至71.4%， 陳偉健指，除了比率下降，融資成本亦減0.5個百分點至7%水平，當中境內債成本由7.5%降至上半年的5.75%水平，境外美元新債發行成本亦由9.9%降至7.6%等，在債務結構上亦有優化，當中非銀行融資由20%減至9%，銀行借款則由42%升至51%。

問到內地再傳收緊內房融資，陳偉健認為對公司影響較細，因目前公司總授信額度達2500億元，當中包括已獲發改委批出的3.5億美元境外債額度，10億元小公募等，並已完成獲得綠色債券的發行資格。

記者：方楚茵

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