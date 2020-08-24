中海外（0688）公布，中期純利跌3.7%，至205.3億元人民幣(下同)，核心純利179.4億元，按年升0.3%。派中期息45港仙，與去年同期持平。

期內，合約物業銷售額增長4.2%至1720.1億元，對應銷售面積為954萬平方米，增長3.5%。收入上升11.0%至886.3億元。經營溢利為312.6億元。物業發展項目之毛利率30.6%，保持行業領先水平。

期內，新增21幅土地，新增總樓面面積為582萬平方米。於六月底，集團系列公司土地儲備為9,006萬平方米。於六月底，集團之銀行及其他借貸為1,292.9億元，應付票據為793.2億元，持有銀行結餘及現金1,113.8億元。淨借貸比率維持於32.95%的行業低水平。

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