傳美國政府暗示蘋果等公司可在中國與微信有商業往來，以及中國誓言支持香港金融中心地位，恒指今早高開238點後，最多曾升431點，半日升369點或1.47%，報25483點，成交金額739億元；國指升100點或0.98%，報10312點。恒生科技指數收報7242點，升1.03%。

41隻藍籌上升，6隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）升5.09%，收報36.1元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.97%，收報6.21元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升4.33%，收報78.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻114點，騰訊（0700）亦貢獻108點；銀娛（0027）跌1.36%，收報61.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。另外，創科實業（0669）創上市新高，見97.95元，收報97.45元，升1.72%。

中資科技股造好，京東（9618）創上市新高，見296.8元，收報296元，升2.92%；美團（3690）創上市新高，見249.2元，收報247.2元，升0.82%；小米（1810）創52周高，見18.76元，收報18.34元，升0.99%。騰訊收報537.5元，升3.76%；阿里巴巴（9988）收報261.8元，升3.56%。

內地推內需，多間公司破頂，不過收市表現各異。李寧（2331）創上市新高，見33.75元，收報33.4元，升3.73%；合景泰富（1813）創52周高，見15.8元，收報15.32元，無升跌；澳博控股（0880）創52周高，見10.6元，收報10.32元，跌1.34%；九毛九（9922）創上市新高，見17.44元，收報16.92元，跌0.24%。

香港電視（1137）創上市新高，見9.66元，收報9.64元，升6.64%。

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