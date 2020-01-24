港元1個月期HIBOR連升4日，升0.55點子至0.24679%，1個月HIBOR是2020年8月05日後最高，當日報0.25321%。

港元現報7.7502元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.7504元，亦曾升值最多2點子，報7.75元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.32點子至0.05768%；1星期HIBOR升1.02點子至0.13536%；2星期HIBOR升0.89點子至0.19214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.68點子至0.44339%；6個月期HIBOR跌0.23點子至0.64786%；12個月期HIBOR跌2.3點子至0.87268%。

美元指數現報93.208貶值0.039或0.04%

美元1個月期LIBOR報0.17513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0717%，連續2日擴闊，利差是2020年8月14日後最高，當日差距為0.0785%。

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