阿布泰由一間60呎小店發展成21間分店的連瑣店，創辦人林景楠（圖）指出，未來會向百貨公司的方向經營，或推出家庭用品甚至家俬，亦希望增加香港製造的貨品。（鄧宗弘攝）

2015年一場「光復沙田」的示威活動，令林景楠失去海關關員的工作，同年其大女兒出生，為了養妻活兒成立阿布泰國生活百貨，最終由一間60呎的小店發展成連鎖店。今年疫情來襲，重創零售行業，不過阿布泰的分店愈開愈多，創辦人林景楠直言，公司理念是「擁抱變化」，在疫情日漸嚴重爆發時出售必需品，令生意不跌反升，未來亦擬向百貨公司的方向經營，增加香港製造的貨品。

明報記者 蕭嘉聰

林景楠指出，阿布泰最初主要出售美妝、香氛、水療用品等產品，去年12月至今年1月留意到疫情快將爆發，立即採購大量抗疫產品，因此可快速出售及送贈口罩，其後疫情影響日趨嚴重，再改變銷售策略，改為售賣需求大增、「香港人想要嘅嘢」，即快速消費品、生活必需品等，帶動生意額較疫情前大升三至四成。

擬賣家具做百貨公司

阿布泰共有21間分店，其中8間是今年開設的，擴展甚快，更開始加入凍櫃出售無激素雞肉等急凍產品。

林景楠解釋，由於政府實施限聚令及餐廳晚市禁堂食，港人已習慣買餸煮飯。加上急凍產品不受短暫食用日期限制，香港人習慣買，例如以往颱風天就會「塞爆雪櫃」，而現時亦明顯受歡迎，未來會加入更多該類產品，在泰國亦會投放資源發展相關產品。

他表示，早前在泰國北部買下農地種植茉莉花米，稍後時間將會推出多了一份「香港人精神」的泰國米，又不排除疫情後到泰國「做埋農場、養埋雞」。

林景楠又說，未來會加入更多不同種類的產品，例如家庭用品、甚至家俬等，並增加香港製造的貨品，但「都係隨緣，唔會夾硬嚟」，因為自己不是富二代或背後有金主支持，資源不多，每一項投資或出售每一項產品都要經過細心考慮才決定。

阿布泰除了自家網店，亦是香港電視（1137）旗下HKTVmall的商戶。林景楠認為，王維基成立了一個優秀的網購平台，在完美配套令港人慢慢養成網上消費習慣，留意到現時消費者亦有所轉變，整體網上生意額較疫情前大增2至3倍。

顧客群是香港人 「點會無生意呢？」

以往依靠旅客的香港零售商大嘆經營環境艱苦，他直言「做香港人已經好艱難」，香港租金冠絕全球，早在過去經營環境已十分艱難，就算是高檔產品或以內地客為主的零售商，最大利潤都落在業主口袋，况且一些出售美妝品的連鎖店，面對疫情亦難以立即轉變。但阿布泰本身一直針對的顧客群都是香港居民，固定居住人口有500萬人，只需要考慮他們有什麼需要，「點會無生意呢？」。

其他報道

憂遭美制裁或強迫退市 阿里巴巴投資者轉換ADR為港股

涵蓋30成分股 投資者宜留意波幅

科指熱炒 3發行商搶推ETF 南方恒生華夏爭頭啖湯 業界冀加推期貨

劉鶴：支持更多優質公司在國內上市

恒指高開238點 騰訊升3.7%貢獻108點 新創建升3.6% 美團跌0.4%

傳蘋果首款5G手機 iPhone 12 十月開售 入場費約5452元

滬深兩市高開 上證漲0.31%

港股ADR升181點 瑞聲、中海外業績 留意美團、新創建

四環：國開投資集團投資者8億入股旗下公司

信利發盈喜 料中期純利大增1.1倍

東風發盈警 料中期純利減少約60%

國藥控股中期少賺2.6% 不派息